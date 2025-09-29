Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın BM Temasları: Normalleşme Süreci Olumlu Geçti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında New York'taki temasları sırasında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Steven Lauder ile bir araya geldi.

Lauder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, BM'nin 80. Genel Kurulu marjında New York'ta bir hafta önce Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin, İsrail ile Suriye arasındaki normalleşme konusunda "son derece olumlu" geçtiğini belirtti.

Şara, BM Genel Kurulunun 80. oturumuna katılarak 1967'de görev alan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana Birleşmiş Milletler'de konuşma yapan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.