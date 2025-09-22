Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ile Güvenlik Müzakerelerinde İleri Aşamaya Geçildiğini Açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.

Suriye'nin dış politikasını "tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak" sözleriyle özetleyen Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin lideri Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.

Şara, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve "tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını" teyit ettiklerini ifade ederek, ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını söyledi.

Mart ayında SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve ağırdan alındığını dile getiren Şara, bazılarının "adem-i merkeziyetçilik" adı altında bölünmeye heveslendiğine dikkati çekti.

Şara, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin de "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi." dedi.

İsrail'in sürekli olarak Suriye topraklarına müdahale ettiğini vurgulayan Şara, bu ülkeyle müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız." diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.