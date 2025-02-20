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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'u Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'u Kabul Etti
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Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u kabul etti.

Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunan Bakan Kombos, Cumhurbaşkanı Şara tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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