Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Katar'a Destek Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar'ın adil tutumuna destek verdiklerini belirterek, İsrail'in Hamas müzakere üyelerine yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Şara, bir milletin birlik olmasının önemine dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, "Ben ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkı, Katar'ın adil tutumuna olan bağlılığımız ve sadakatimizle onun yanındayız." dedi.

Şara, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Hamas müzakere üyelerine saldırısına işaret eden Şara, tarih boyunca müzakerecinin öldürülmesinin nadir görülen bir durum, arabulucunun hedef alınmasının ise emsalsiz bir davranış olduğunu söyledi.

Şara, "Bir millet bir araya gelip kenetlenmeden gücü artmaz, dağılırsa zayıflar. İnsan, akıllı bir kalbi, kararlı bir aklı ve sağlam bir kılıcı bir araya getirdiğinde, zulüm önlenir." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Ben ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkı, Katar'ın adil tutumuna olan bağlılığımız ve sadakatimizle onun yanındayız." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
İslam İşbirliği Teşkilatı'nin toplandığı gün ABD boş durmadı! İsrail'e destek sözü

İslam coğrafyasının toplandığı gün ABD boş durmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.