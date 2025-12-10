Katar, BAE ve Lübnan'ın Şam Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektuplarını sundu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar, BAE ve Lübnan büyükelçilerini kabul ederek güven mektuplarını aldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lübnan büyükelçilerini kabul etti.
Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
Burada, Katar Büyükelçisi Halife Abdullah el-Mahmud, Lübnan Büyükelçisi Henry Kastun, BAE Büyükelçisi Hamad Raşid bin Elvan el-Habsi, güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Şara'ya takdim etti.
