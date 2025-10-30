Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ve beraberindeki üst düzey heyet, başkent Şam'a geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Wadephul ve beraberindeki heyetle Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra siyasi, ekonomik ve insani alanlarda işbirliğinin geliştirmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, görüşmede bölgesel istikrarı destekleme ve iki dost ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde karşılıklı işbirliği fırsatlarını güçlendirmede diplomatik diyaloğun ve doğrudan iletişimin önemini vurguladı.