Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Temsilcilerini Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalında yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Cooper ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame de hazır bulundu.

Toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin desteklenmesi ve ülkede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Ayrıca 10 Mart Anlaşması'nın uygulanma mekanizmalarının da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.