Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Temsilcilerini Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ülkenin güvenliği, istikrarı ve 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması gibi konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalında yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Cooper ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame de hazır bulundu.

Toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin desteklenmesi ve ülkede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Ayrıca 10 Mart Anlaşması'nın uygulanma mekanizmalarının da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.