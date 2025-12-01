Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, ABD Büyükelçisi ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanlarını değerlendirdi.
(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El- Şara, Şam'da, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani'nin katıldığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel