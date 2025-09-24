Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Meloni ile New York'ta Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
