Suriye Cumhurbaşkanı, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Starmer ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ekonomi Bakanı Nidal Şaar'ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını değerlendirdi.

Özellikle kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, görüşmede ayrıca son dönemdeki bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.