Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı, İngiltere'de Başbakan Keir Starmer ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyarette Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Starmer ile görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ekonomi Bakanı Nidal Şaar'ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını değerlendirdi.

Özellikle kalkınma ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, görüşmede ayrıca son dönemdeki bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

