Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na Katılmak Üzere Yola Çıktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu. Şara, BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

