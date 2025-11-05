Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'ı Ziyaret Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bu, Şara'nın Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri olmasını sağlayacak. Ziyaretin, Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

(ANKARA ) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Böylece Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacak. Şara Beyaz Saray'ı resmi olarak ziyaret eden ziyaret eden ilk Suriye lideri olacak.

Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, "Başkan Trump Orta Doğu'dayken, Suriye'ye barış için gerçek bir şans tanımak amacıyla yaptırımları kaldırma yönünde tarihi bir karar aldı ve yönetim olarak yeni liderlik altında bu alanda iyi ilerleme kaydedildiğini düşünüyoruz" dedi.

Rejim değişikliğinin ardından Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının büyük kısmını kaldıran Trump, haziran ayında Mayıs ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğinde Şara ile görüşmüştü.

Suriye, 1963'te Baas Partisi'nin iktidara gelmesinden bu yana Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin en yakın Arap müttefiklerinden biri olarak konumlandı. Washington ile diplomatik ilişkiler, özellikle 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrasında keskin biçimde gerildi. 1970'te iktidara gelen Hafız Esad döneminde Şam, Moskova'yla askeri ve ekonomik alanlarda daha da yakın ilişkiler kurdu. Aralık ayında devrilen oğul Beşar Esad döneminde de ilişkiler, Irak işgali, İsrail-Lübnan Savaşı ve özellikle 2011'de başlayan iç savaş süreçlerinde daha da kötüleşti; ABD, 2012'de Şam'daki büyükelçiliğini kapattı.

Bu nedenle, yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'de iktidara gelişi ve Beyaz Saray'a daveti, Suriye-ABD ilişkilerinde diplomatik birer dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
