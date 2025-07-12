Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan'ı Ziyaret Etti
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çalışma ziyareti kapsamında Bakü'ye geldi ve havalimanında Azerbaycanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'ndan (AZERTAC) yapılan açıklamada, çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Şara'nın Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandığı bildirildi.

Şara'yı havalimanında Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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