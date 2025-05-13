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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap Birliği Zirvesi'ne Katılmayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap Birliği Zirvesi'ne Katılmayacak
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, 17 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Suriye heyetine Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık edecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Irak'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Devlet televizyonu El-İhbariyye'nin Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberine göre Şara, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17 Mayıs'ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacak.

Zirveye katılacak Suriye heyetine, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık edecek.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için Cumhurbaşkanı Şara'yı da davet ettiklerini ve gelmesinden memnuniyet duyacaklarını söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Şara'nın zirveye davet edilmesi Irak'ta tartışmalara yol açtı. Şii siyasi ve milis gruplar, ABD'nin Irak'ı 2003'teki işgalinde ortaya çıkan silahlı direniş faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle Şara'nın bu ziyaretine karşı çıkıyor.

Irak Parlamentosundaki Şii Milletvekili Hadi es-Selami, Şara'nın zirveye katılımının engellenmesi için hükümete resmi başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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