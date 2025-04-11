Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Antalya Diplomasi Forumu'nda İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ikili görüşmeler yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Şara'nın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesine, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani de eşlik etti.

Ahmed Şara ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de ikili görüşmelerde bulundu.

Foruma katılan Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.