Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Kongresi Heyetini Kabul Etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmeye Dışişleri ve İçişleri Bakanları da katıldı.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel