Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Kongresi Heyetini Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmeye Dışişleri ve İçişleri Bakanları da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi ajansının SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.