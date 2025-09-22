Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile New York'ta görüştü.

Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta, Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani'nin de katılımıyla ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.

Rubio, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara ile istikrarlı ve egemen bir Suriye için ortak hedeflerimiz ve tüm Suriyelilere güvenlik ve refah getirme yönündeki devam eden çabalarımız hakkında bir araya geldik. Ayrıca, Başkan Trump'ın yaptırımların hafifletilmesine ilişkin tarihi açıklamasının uygulanması ve İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi konularını da ele aldık." ifadesini kullandı.