Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Dış İlişkiler Komitesi Başkanıyla Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Mast ile bir araya geldi.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast, Şara ile Kongre binasında görüştü.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından X hesabından paylaşıldı.