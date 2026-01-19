Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Abd Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele konularını ele aldı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ??ve ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
