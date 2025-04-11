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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda

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Suriye’deki geçici hükümetin Devlet Başkanı Ahmed el Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El-Şeybani 4. Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı.

(ANTALYA) -Suriye'deki geçici hükümetin Devlet Başkanı Ahmed el Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El-Şeybani 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

ADF-2025, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla Antalya Belek'te bulunan NEST Kongre Merkezi'nde başladı. 140'tan fazla ülkeden katılımın olduğu Forum'a 4 binden fazla kişi katılıyor. Forumun resmi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Forum'a Suriye'deki geçici hükümetin Devlet Başkanı Ahmed el Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Asaad El-Şeybani de katıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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