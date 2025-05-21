Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması yapıldı Açıklaması

Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması yapıldı Açıklaması
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Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'nda, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır.

Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'nda, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından, Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliğinin ve koordinasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlı olduğu belirtildi.

ABD'nin, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun başkanlık ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ın da toplantıya katıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Heyetler, yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır. Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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