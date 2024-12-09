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Suriye Büyükelçiliğinde Bayrak Değişikliği: Baas Rejiminin Yerine Devrim Bayrağı Asıldı

Suriye Büyükelçiliğinde Bayrak Değişikliği: Baas Rejiminin Yerine Devrim Bayrağı Asıldı
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Suriye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası devrim bayrağı asıldı. Belçika'da yaşayan Suriyeliler, bu durumu kutlamak için bir araya geldi.

Suriye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Belçika'nın başkenti Belgrad'daki Suriye Büyükelçiliğindeki bayrak değiştirildi.

Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Büyükelçiliğin önünde Belçika polisi tarafından güvenlik önlemlerinin alındığı, binanın etrafının demir bariyerlerle çevrelendiği görüldü.

Belçika'da yaşayan Suriyeliler, dün, rejimin çöküşünü kutlamak için Merkez Tren İstasyonu önünde ve yaşadıkları mahallelerinde bir araya gelmişti.

Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında kutlama yapmıştı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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