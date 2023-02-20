Suriye, BM'yi İsrail'i Saldırılarından Vazgeçirmeye Çağırdı

ŞAM, 20 Şubat (Xinhua) -- Suriye, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ölümcül füze saldırısının ardından Birleşmiş Milletler'e yaptığı çağrıda, İsrail'in saldırılarından vazgeçmesi ve saldırıların hesabını vermesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

ŞAM, 20 Şubat (Xinhua) -- Suriye, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ölümcül füze saldırısının ardından Birleşmiş Milletler'e yaptığı çağrıda, İsrail'in saldırılarından vazgeçmesi ve saldırıların hesabını vermesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, " Suriye, yıkıcı depremler sonrasında yaralarını sarmaya, şehitlerini defnetmeye, taziye, sempati ve uluslararası insani destek almaya çalışırken, İsrailliler sivillerin yaşadığı mahalleleri hedef alan bir hava saldırısı başlattı" denildi.

İsrail makamlarından saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye ordusu, Pazar günü erken saatlerde İsrail'in Golan Tepeleri'nden fırlattığı füzeler nedeniyle biri asker beş kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralıların çoğunun kritik durumda olduğunu bildirdi.

Şam'da ve şehrin kırsal kesimlerinde çok sayıda konut binasının da hasar gördüğü belirtildi.

Bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise en az 15 kişi öldürüldü. İngiltere merkezli izleme grubu, ölenlerin ikisi sivil, dördü asker ve üçü subay olmak üzere toplam dokuzunun Suriyeli olduğunu diğer ölenlerin kimliklerinin ise bilinmediğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, füzeler lüks Kafar Sousah mahallesini, Şam'ın tarihi kalesini ve el-Mazraa bölgesini vurdu.

Gözlemevi, Kafar Sousah'daki hedefin bir İran okulu olduğunu belirterek, İsrail füze saldırısının İran milislerinin ve Lübnan Hizbullah grubunun Seyyida Zeinab bölgesindeki mevzilerini ve Suriye'nin güneyindeki Sweida eyaletindeki bir askeri üssü de hedef aldığını bildirdi.

İsrail saldırısı, Suriye'nin 6 Şubat'ta ülkenin kuzeyini vuran yıkıcı depremlerle hala mücadele ettiği bir sırada geldi. Sarsıntılar, savaşın parçaladığı ülkede binlerce insanı öldürdü ve yaraladı.