Suriye Ordusu, Cezire Bölgesinde Konuşlanmaya Başladı

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, Cezire bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla birliklerin sahaya intikal ettiğini ve güvenlik önlemlerine başladığını duyurdu. Tişrin Barajı ve çevresindeki bölgelerde güvenlik sağlandığı belirtilirken, sivillere dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, Cezire bölgesinde güvenliğin sağlanması amacıyla anlaşma doğrultusunda birliklerin sahaya intikal ettiğini ve konuşlanma faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Ordunun Cezire bölgesinde güvenliği temin etmek amacıyla sahaya indiğini" bildirdi. Açıklamada, "Tişrin Barajı ile kuzey Rakka kırsalı ve batı Heseke bölgesinin güvenli hale getirildiği" kaydedildi.

Komutanlık, bölgede güvenlik ve düzenin korunması için sivillerin dikkatli davranmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, sivillerin yalnızca gerekli durumlarda hareket etmeleri ve ordunun talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

