Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu sona erdi - Haberler

İsviçre'nin Cenevre kentinde 30 Mayıs'ta başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu tamamlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında Cenevre'de bir otelde düzenlenen son gün toplantılarında 2 oturum yapıldı.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyelerinin katıldığı toplantılar, TSİ 17.50'de sona erdi.

Bugünkü oturumlarda tarafların hafta içinde komiteye sunduğu anayasanın ilkelerine ilişkin taslak metinlerin genel değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Komitenin muhalefet kanadı dün, "Geçiş dönemi hukuku" ilkesini, 1 Haziran Çarşamba günü de "Anayasanın üstünlüğü ve uluslararası anlaşmaların statüsü" ilkesini Komiteye sunmuştu.

Basın toplantısı düzenlenmedi

Öte yandan, Pedersen'in gerek 8'inci turun başında gerekse sonunda basın toplantısı düzenlememesi dikkati çekti.

Pedersen ayrıca daha önceki 6 turun aksine son iki turu BM Cenevre Ofisi yerleşkesi yerine bir otelde gerçekleşmeyi tercih etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton ise 8. tur sonunda yazılı açıklama yapılmasının beklendiğini söylemişti.

6. ve 7. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu. Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

21-25 Mart'ta düzenlenen 7. tur oturumlarında da somut bir ilerleme kaydedilememiş, görüşmelerin sonunda Pedersen basın toplantısı düzenlememişti.