Suriye Amerikan Tıp Derneği, Şam'da Sağlık ve Eğitim Faaliyetlerini Tanıttı

Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS), Suriye'nin başkenti Şam'da tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarına faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Şam'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, SAMS üyeleri, tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Katılımcılar, SAMS'ın sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Derneğe yeni katılan gönüllülerin deneyimleri ve beklentilerinin ele alındığı etkinlikte, SAMS'ın geleceğe yönelik projeleri de tanıtıldı.

Dernek Başkanı Mufaddal Hamada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve sağlık çalışanlarını faaliyetleri ve planları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Hamada, gönüllülerin bu sürece aktif katılımının önemini vurgulayarak, sağlık ve eğitim alanında daha geniş ve kapsamlı destek projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

ABD'de Suriyeliler tarafından kurulan Suriye Amerikan Tıp Derneği, 2011 yılından bu yana Suriye'de çeşitli tıbbi yardım faaliyetleri yürütüyor.