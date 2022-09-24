Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 89'a yükseldi Güncel Haberler Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. Suriye'nin Tartus kentindeki Basil Hastanesi Müdürlüğünce, tekne faciasına ilişkin açıklama yapıldı. Hastanenin verdiği bilgide, olayda ölü sayısının 89'a yükseldiği kurtarılan 20 kişiden 6'sının da taburcu edildiği aktarıldı. Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, tekne faciasındaki olayla ilgili 2 zanlının yakalandığı kaydedildi. Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan bir düzensiz göçmen teknesi dün batmıştı. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada olayda 75 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Güncel Kaynak: AA / İdiris Okuduci Lübnan Suriye Güncel Haberler

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