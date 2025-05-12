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Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı

Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sözleri, "Suriye halkının çektiği acıları sona erdirmeye yönelik cesaret verici bir adım." olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların devrik Beşşar Esed rejimi için uygulandığı ancak bugün doğrudan Suriye halkını hedef aldığı ve toparlanma ile yeniden inşa sürecini engellediği vurgulandı.

Suriye halkının bu yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu adım, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı destekleyecek, uluslararası işbirliğine açık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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