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Suriye: ABD'nin Deprem Yardımları İçin Yaptırımlardan Feragat Ettiği İddiaları "Yanıltıcı"

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Suriye: ABD'nin Deprem Yardımları İçin Yaptırımlardan Feragat Ettiği İddiaları 'Yanıltıcı'

ŞAM, 11 Şubat (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamayla, ABD'nin deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Suriye'ye uygulanan yaptırımları hafifletmeye yönelik son hamlesinin "yanıltıcı olduğunu ve sahte bir insani izlenim vermeyi amaçladığını" söyledi.

ŞAM, 11 Şubat (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamayla, ABD'nin deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Suriye'ye uygulanan yaptırımları hafifletmeye yönelik son hamlesinin "yanıltıcı olduğunu ve sahte bir insani izlenim vermeyi amaçladığını" söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı Perşembe günü, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hayat kurma çalışmalarına "engel olmayacağını" söyleyerek Suriye'ye gidecek insani yardımlar için altı aylık bir yaptırım muafiyeti yayınlamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin kararının "insani amaçlara yönelik sözde muafiyet sağlandığı iddiasında bulunduğunu ve sahadaki gerçeklerin bunun yalan olduğunu kanıtladığını" belirtti.

Bakanlık, ABD'nin zorlayıcı önlemlerinin ve ABD politikalarının, Suriye halkını doğal zenginliklerinden mahrum bıraktığını vurgulayarak ABD'yi derhal ve herhangi bir tereddüt, koşul ya da istisna olmaksızın yaptırımları kaldırmaya, acımaz uygulamalarını ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilke ve amaçlarını ihlal etmeye son vermeye çağırdı.

Suriye hükümeti sık sık yaptırımların adil olmadığını ve özellikle Pazartesi meydana gelen depremler sonrasında Suriye halkının geçim kaynaklarını ve refahını hedef aldığını dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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