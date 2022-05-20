Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
 - Güncelleme:
Sürgün edilen Çerkesler Samsun'da anıldı

Samsun Çerkes Derneğince, Çerkes sürgününün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Samsun Çerkes Derneğince, Çerkes sürgününün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla Tütün İskelesi'nde toplanan grup, vatandaşlara karanfil verdi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Erdal Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 21 Mayıs 1864'de yaşanan Çerkes sürgününü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, soykırım ve sürgünlerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiklerini söyledi.

Etkinlikte, sürgünde hayatını kaybeden ve 19 Mayıs ilçesinde kayıtları bulunan Çerkeslerin Osmanlı arşivlerinden ulaşılan adlarına hazırlanan temsili mezar taşları da sergilendi.

Konuşmaların ardından Nart Çocuk Kulübü tarafından Çerkes andı okundu, ağıtlar söylendi.

Programın sonunda denize siyah çelenk ve karanfil bırakılarak dua edildi.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Tütün İskelesi, Samsun, Mayıs, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title