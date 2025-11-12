Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi Bursa'da Başladı

Dijital dünyada ekonomi, sanayi ve istihdam gibi alanlarda yaşanan değişimi, sürdürülebilir bakış açısı ve insan odaklı yaklaşımla değerlendirmek amacıyla, Birlik Vakfı Bursa şubesince düzenlenen "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" başladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki zirvenin açılış töreninde, "dijital dönüşüm" kavramının yalnızca belirli bir dönem moda olduktan sonra ortadan kalkacak bir kavrama benzemediğini söyledi.

Dijital dönüşümün başka bir evrenin arifesinde olunduğunun işaretini verdiğini belirten Yılmaz, sempozyum boyunca bu işaretlerin neler olduğu, önce Türkiye, sonra da insanlığa neler getirebileceğinin konuşulacağını aktardı.

Yılmaz, dijital dönüşüm kavramının bir ucunda ütopya, öbür ucunda distopyaya kadar geniş yelpazede bir potansiyel barındırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm, bizi son derece ütopik, daha yüksek ebadın, daha adil bölüşüldüğü bir dünyaya doğru götürdüğüne dair işaretler barındırmanın yanında aynı güçte, aynı kuvvetli sinyallerle son derece distopik bir dünyaya, yani bütünüyle insanın, aldığı nefesin dahi kontrol edildiği bir toplumsal yapının da işaretlerini veriyor. Bu geniş yelpazeden elbette odağa koyduğumuz insanın daha yüksek üreten, daha adil bölüşen, daha kardeşliği yaşayan bir toplumsal tasavvura doğru gitmesini umut ediyoruz. Bunu umut ettiğimize göre, üniversiteler olarak bize düşen, gelmekte olana ilişkin bir yandan düşünmek, bir yandan gelmekte olan teknolojiyi insan lehine dönüştürmek, onun lehine üretmek olmalıdır."

Dijital dönüşümün eğitim düzenini de dönüştürmeyi vadettiğine dikkati çeken Yılmaz, üniversite olarak, bu konuda katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Sürdürülebilirlik ve insan diyerek yola çıktık"

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammed Yılmaz da vakıf olarak, 40 yıldır memleket insanının ihtiyaç duyduğu her alanda sorumluluk almayı ve onların yanında olmayı şiar edindiklerini söyledi.

Zirveyle Bursa'ya marka bir etkinlik kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Doğal kaynaklarımızın hızla tüketilmesi, sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarırken, insanın eşref-i mahlukat olduğu bilinciyle değerlerimize günümüz toplumunda daha çok alan açmak, imkan tanımak amacıyla 'sürdürülebilirlik ve insan' diyerek yola çıktık. Biliyoruz ki gelişen teknolojiyi var eden, yine insandır. Bu nedenle zirve, sadece teknolojiyi değil, ahlakı, erdemi, inancı ve deneyimi de gündeme taşıdığımız bir platform olmayı hedefliyor."

Yılmaz, her yıl farklı temada gerçekleştirilecek zirvenin, yeni fikirlerin filizlendiği, yeni işbirliklerinin oluştuğu, daha yaşanılabilir bir dünya için umutların tazelendiği bir etkinlik olacağını da sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da dijital dönüşüm ve sürdürülebilir geleceğin üzerine düşünmek ve bu kavramları birleştirerek geleceğe daha sağlam adımlar atabilmek için tartışmak ve bu anlamdaki fikirleri ortaya koymak üzere düzenlenen zirvenin faydalı geçmesini temenni etti.

Değişimin hayatın her alanını etkilediğini anlatan Ayyıldız, sürdürülebilirlik kavramını, insanı odağa alarak, çevresel, sosyal, ekonomi unsurlarıyla birlikte değerlendirip geleceğe en iyi şekilde aktarmak gerektiğini dile getirdi.

Zirvede, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da konuşma yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Dijital Dönüşüm", "Odak Noktası: Sürdürülebilir Yetenek", "Gelecek Zemini: Dijital Ekonomide Değişim", "Dijitalin Rotası: Dijital Ekonomiye Global Bakış" başlıklı sunumların yapılacağı zirve, bugün sona erecek.