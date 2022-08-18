Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi, yakalanıp, tutuklandı.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi, yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi 16 Ağustos'ta takibe aldı. Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi'nden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan G.A. ve E.Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinden sahte kimlikler ile toplam 2 bin euro çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, dün tutuklandı.