Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi, yakalanıp, tutuklandı. ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi, yakalanıp, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi 16 Ağustos'ta takibe aldı. Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi'nden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan G.A. ve E.Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinden sahte kimlikler ile toplam 2 bin euro çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, dün tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Midilli Adası Yunanistan Ezine Güncel Haberler

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