MASTOB Başkanı Süral, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerden fotoğrafları değerlendirdi. Süral, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların etkileyiciliğinden bahsetti.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süral, ifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Süral, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğrafından yana kullanan Süral, "Spor" kategorisinde, Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti.

Süral, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

2026 yılında hem Türkiye hem de dünyanın daha güzel günler yaşaması temennisinde bulunan Süral, "Herkesin emeğine sağlık. Fotoğraflar çok etkileyici ve anlamlı. Çok doğru zamanlamada bir fotoğraftan tüm hikayeyi anlayabileceğimiz şekilde çekilmişler." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
