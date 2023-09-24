Sur'da UNICEF bilgisayarları çalan şüphelilere operasyon

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yüzlerini, atlet ve tişörtleriyle kapatıp, girdikleri dernekte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile 2 cep telefonunu çalan şüphelilere düzenlenen 'Kermes' operasyonunda, 2'si yaşı küçük 3 şüpheli ile bilgisayarları sattıkları 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameraya yansırken, çalınan bilgisayarlar da ele geçirildi.

Sur ilçesinde bulunan bir derneğe 13 Eylül'de giren 3 şüpheli atlet ve tişörtleriyle yüzlerini gizleyerek, UNICEF'in bağışladığı 9 dizüstü bilgisayar ile dernekte bulunan 2 cep telefonunu çaldı. Dernek yöneticilerinin fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, derneğe gelerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Dernek ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. S.D. ve yaşları küçük H.B. ile H.A. düzenlenen 'Kermes' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında malzemeleri satın alan ve isimleri belirtilmeyen 2 kişi de gözaltına alındı, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2'si çocuk 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)