Sur'da terör saldırılarında tahrip olan bölge çalışmaların ardından kullanıma açıldı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, terör saldırılarında tahrip olan bölge çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına açıldı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi ilçede 2015'te terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu tahrip olması nedeniyle kapatılan, restorasyon ve yeniden düzenleme çalışmalarının ardından kullanıma açılan Dört Ayaklı Minare'den Yenikapı Caddesi'ne kadar ki bölümde incelemelerde bulundu.

Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılında çukur ve barikatlarla gerçekleştirilen saldırılarda Sur'un 6 mahallesinin adeta yok olduğunu, kiliseler, camiler, tarihi eserler, sivil mimari örnekleri ve evlerin tamamen tahrip edildiğini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ciddi bir ihya çalışması başlatıldı." diyen Çiftçi, bu çalışmalarla önemli bir mesafeye geldiklerini belirtti.

Çiftçi, Sur'un geçen yıl itibarıyla kapalı mahallesinin kalmadığını ancak bazı yerlerde şantiye sahalarının güvenliği açısından bazı noktaların kapatılması gerektiğini kaydetti.

"Sur'da artık kapalı kapı kalmadı"

Dört Ayaklı Minare'nin olduğu bölümün en önemli lokasyonlardan biri olduğuna işaret eden Çiftçi, Dört Ayaklı Minare'den Yenikapı Caddesi'ne kadar olan bölümü de kullanıma açarak, bu alanı da halkla buluşturduklarını bildirdi.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yenikapı Cadde'mizde TOKİ emlak konut üzerinden kiralamaları yapıldı ve burası inşallah mayıs ayı içerisinde Diyarbakır'ın yeni cazibe merkezi olacak şekilde bir fonksiyonla hayata kazandırılıyor. Burada 67 iş merkezimiz var. Bu iş yerlerinin hemen tamamına yakını kiralandı. Zaman içerisinde çalışmalar başlayacak. Kaymakamlık binasını da eski Süleyman Nazif Okuluna taşıdık. Dolayısıyla 5-6 yıldır devam eden buradaki kapalı kapıyı bugün itibarıyla açıyoruz. Bununla beraber Kervansaray'ın arkasındaki kapıyı da açıyoruz. Sur'da artık kapalı kapı kalmadı. Şantiye sahası dışındaki bütün alanları artık halka açtık. Burası Diyarbakır'ın, Sur'un yeni cazibe merkezi olacak. Bu alanlar artık vatandaşlarımızın hem ziyaretine hem ticaret yapmalarına açık olacak. İnşallah Sur'da her geçen gün bir önceki günden daha iyi olacak şekilde çalışmalar devam ediyor."

"Burası önemli bir ticaret ve turizm merkezi olacak"

Keldani Kilisesi ile Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de 7 Mayıs'ta düzenlenecek törenle cemaatlerine açılacağını aktaran Çiftçi, bölgenin turizm açısından da önemli bir alanı teşkil ettiğini, ticaret açısından da önemli bir alan olacağını belirtti.

Çiftçi, bölgenin yeni yüzüyle bütün dünya milletlerine hizmet edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da hedefimiz olan 5 milyon turist ağırlayacak bir konseptle burası inşallah tarih sahnesine yeniden kazandırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve Valimiz başta olmak üzere Sur'un yeniden ihyası ve inşası noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sur içerisindeki yapıların çalışmaları tamamlandı. 347 tescilli konağın restorasyon çalışmaları devam ediyor. Onlar da tamamlandığında burası tamamen tarihi ve tescilli yapılardan oluşan önemli bir ticaret ve turizm merkezi, bütün insanlığa hizmet edecek önemli bir lokasyon olacak."