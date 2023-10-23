Sur Belediyesi Taziye Evlerine Yardım Yapıyor

Diyarbakır Sur Belediyesi, taziye evlerinin inşaat malzemesi yanında sedir, imam masası ve sehpa yardımlarında da bulunuyor.

Diyarbakır'da Sur Belediyesi, taziye evlerinin inşaat malzemesi yanında sedir, imam masası ve sehpa yardımlarında da bulundu.

Sur Belediyesi tarafından taziye evlerine yapılan inşaat demiri, hazır beton, diğer inşaat malzemelerinin yanı sıra taziye evlerinin iç ihtiyaçlarına da katkıda bulunmak amacıyla imam masası, sedir ve sehpa yardımında bulunuyor.

Belediyecilikte vatandaşa hizmetin öncelikli olduğunu ifade eden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, "Vatandaşlarımızın maneviyatlarını en güzel şekilde yerine getirmeleri için belediye olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Baroğlu ve Kengerli Mahallesi muhtarları; talepleri doğrultusunda taziye evinin ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek, "Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanımızın talimatıyla taziye evimize sedir, sehpa ve imam masası yardımında bulunuldu. Mahallemiz adına kaymakamımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR