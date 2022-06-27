SÜPÜRGENİN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, 40 YILLIK EŞİNİ KABLOSUYLA BOĞDU

Olay, geçen perşembe Ümraniye'de meydana geldi. 155'i arayan Gürsel K. (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül K.'nin (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül K.'nin olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül K. yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli Gürsel K.'nin emniyetteki ifadesinde "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül K. benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00'da işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

TUTUKLANDI

-Görüntü sonu şüpheli ve maktulün fotoğrafı

Demirören Haber Ajansı / Güncel