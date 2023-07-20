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Şüphelinin protez saçından uyuşturucu çıktı

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Hatay'da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin protez saçının içerisinden uyuşturucu çıktı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı protez saçının içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

Şüphelinin protez saçından uyuşturucu çıktı

HATAY - Hatay'da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin protez saçının içerisinden uyuşturucu çıktı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı protez saçının içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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