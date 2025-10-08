Şüphelinin Kayınbiraderlerine Ateş Açtığı Ortaya Çıktı

'YAKALANAN ŞÜPHELİNİN KAYINBİRADERLERİNE ATEŞ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

Adana'da otomobiline çakıp, polis gibi davranarak mahalle sakinlerinin üstünü arayan, başında kask bulunan ve bir çocuğa da kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancayla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etti. İbrahim H.Ç. olduğunu öğrenilen şüpheli, belirlenen ardesine yapılan baskınla yakalandı. Yapılan araştırmada olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne giden İbrahim H.Ç.'nin, eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.'ya kurusıkı tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Serhat GÜLER Kamera: Adana,