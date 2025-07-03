Şüphelinin Cezası Ev Hapsine Çevrildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, sahte kimlik ve dublör kullanarak 35 milyon lira değerindeki bir arsayı satmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 80 yaşındaki T.K.'nin cezası ev hapsine dönüştürüldü.

ŞÜPHELİNİN CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya ait 35 milyon lira değerindeki arsayı, sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden T.K.'nin (80) cezası, ev hapsine çevrildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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