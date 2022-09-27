Şüphelinin bulunduğu raylardaki polis aracına tren çarptı

ABD'nin Colorado eyaletinde tren raylarına park edilen ve içinde kelepçeli bir şüphelinin bulunduğu polis aracına tren çarptı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Platteville kasabası yakınlarında ihbar üzerine olay yerine giden polis, şüpheli bir kadını gözaltına aldı. Fort Lupton Polis Departmanı'na bağlı polislerin vücut ve araç kamerası tarafından kaydedilen ve 16 Eylül'de gerçekleşen olayda, Rios-Gonzalez kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Polis, o esnada kadının aracında arama yapmaya başladı. Dakikalar sonra tren kornası sesinin duyulması sonrası çarpışma yaşandı. Kazanın ardından polisler, aracın yanına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Colorado Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Gonzalez'in çok sayıda yara aldığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gonzalez'in avukatı Paul Wilkinson, Gonzalez'in tren geldiği esnada çığlık atarak polislerin dikkatini çekmeye çalıştığını söyleyerek, "O arabayken, trenin geldiğini görebiliyordu. Telaş içinde kapıyı açarak kaçmaya çalıştı ama kelepçeliydi. Polisler, Gonzalez'i duymadı mı yoksa arabasında arama yapmakla çok mu meşguldüler bilmiyorum. Fakat o, en kötüsüne hazırlandı. Bilincinizi kaybettiğinizi ve hastanede uyandığınızı hayal edin. O açıkça çok üzgün" dedi. Wilkson ayrıca, Gonzalez'in kaburgasında 9 kırık olmak üzere kolunda, dişlerinde ve kafasında da çeşitli kırıklar meydana geldiğini söyledi.

Weld County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Her şey soruşturma altında. Şu an şüpheli veya herhangi bir polis gözaltında değil" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel