Şüpheli Sürücüye 106 Bin Lira Ceza

Başakşehir'de uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekip aracına çarparak hasara neden olan sürücüye 106 bin 50 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 Ağustos'ta Ziya Gökalp Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir ticari aracı durdurmak istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sırasında ekip aracına çarparak hasara neden olan sürücü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bir sokakta aracını bıraktıktan sonra yanındaki 2 kişiyle yaya olarak kaçtı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kimlik bilgileri belirlenen araç sürücüsü E.G. ile yolcu koltuğunda bulunan B.Y. ve F.C. yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin çeşitli hırsızlık suçlarından arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaçtığı aracın plakasının, son iki rakamının elektrik bandı yapıştırılarak değiştirildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, araç çekme belgeli olduğu için cezai işleme maruz kalmamak amacıyla bu yöntemi tercih ettikleri tespit edildi.

Sürücü E.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak", "çekme belgeli araç kullanma", "başka araca tescilli plakayı takmak", "dur ikazına uymamak", "saygısızca araç kullanma", "ters yönde seyir etme", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanma" ve "tescil belgesini araçta bulundurmama" maddelerinden toplam 106 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü ve diğer 2 kişi, dosyaları savcılığa gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Sürücü hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olaya karışan araç ise trafikten men edildi.