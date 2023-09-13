Şüpheli şekilde ölen Öykü'nün arkadaşı 26 aydır tutuklu

"Neden tutuklu olduğumu bilmiyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de 21 yaşındaki Öykü Yündün'ün şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "26 aydır tutukluyum ama neden tutuklu olduğumu bilmiyorum" dedi.

Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta 13 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir gün önce akşam saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen Nihat Ş.'nin evine giden Öykü Yündün (21), öğle saatlerinde hareketsiz yatarken bulunmuştu. Nihat Ş.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde Yündün'ün hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Nihat Ş. gözaltına alınmış, ifadesinde, işe gitmek için evden ayrıldığını, geri döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söylemişti. Nihat Ş., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"26 aydır tutukluyum ama neden tutuklu olduğumu bilmiyorum"

Nihat Ş. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama", "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Nihat Ş. ve avukatı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Nihat Ş., "26 aydır tutukluyum ama neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Öykü'nün ölümünde bir kastım ve ihmalin yoktur. Öykü'ye uyuşturucu ben vermedim. Öykü uyuşturucu içmesin diye maddeyi yanımda götürmüştüm. Kendim uyuşturucu kullanırım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Nihat Ş.'nin temin ettiği uyuşturucuyu Öykü Yündün ile birlikte kullandığı, olay günü işe gitmek için ikametten ayrıldığı, döndüğünde ise içeriye giremediği yer almıştı. İddianamede, Nihat Ş.'nin evden inleme sesi duyması üzerine komşusundan merdiven alarak balkondan içeriye girdiği ve yerde yatan Öykü'nün ağzından köpükler geldiğini gördüğü ifade edilmişti. Nihat Ş.'nin olaydan 30 dakika sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığının altının çizildiği iddianamede, bu süre zarfında uyuşturucu aparatlarını topladığı ve maddeyi pencereden attığı bilgisi kaydedilmişti.

Geçen celse Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunda, Öykü'nün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar neticesinde ölümünün gerçekleştiği ifade edilmişti.