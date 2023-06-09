Gaziantep'te durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nizi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, Hafızpaşa Mahallesinde durumundan şüphe duyulan bir şahsı durdurdu. Durdurulan şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Y.R.D. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Y.R.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.