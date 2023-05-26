Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Güncel Haberler

Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, durumundan şüphe duyulan bir şüpheli şahsı durdurdu. Durdurulan şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title