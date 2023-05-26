Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, durumundan şüphe duyulan bir şüpheli şahsı durdurdu. Durdurulan şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.