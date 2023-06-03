Şüpheli kadın uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince şüphe üzerine aracında ve evinde arama yapılan kadın, paket paket uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerince şüphe üzerine aracında ve evinde arama yapılan kadın, paket paket uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile İlkadım Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphe ettikleri M.K. adlı kadının aracında ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; satışa hazır 10 paket halinde 5,28 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstacy hap, 2 adet enjektör içerisinde 5 miligram metamfetamin ham madde sıvısı, 2 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 815 TL paraya el konuldu. M.K. adlı kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN