Şüpheli Çeyiz Sandığından Çıktı

ŞÜPHELİ, ÇEYİZ SANDIĞINDAN ÇIKTI

Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin polis kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerden birinde, ismi açıklamayan şüphelinin, çeyiz sandığına saklandığı belirlendi. Şüpheli, polisin sandığı açmasıyla dışarı çıktı. Ayrıca görüntülerde polisin ev ve iş yerlerinde arama yaptığı, şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldüğü anlar yer aldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,