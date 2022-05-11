Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi - Haberler

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Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şüpheli araçta 495 adet sikke ele geçirildi

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı idea edilen 2 şahsın bulunduğu araçtan 495 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde C.K.ve Z.I. isimli 2 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 495 adet sikke ele geçirildi.

Öte yandan Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Cem Kaan Toka-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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