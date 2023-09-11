Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir tırda 58 kilogram 450 gram uyuşturucu madde bulundu. Tır sürücüsü tutuklandı.

Şüphe üzerine durdurulan tırda 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen tırda 58 kilogram 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucunun arzı ile mücadelesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler; Ulukışla - Eminlik yolunda durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Dedektör köpeğinin de katıldığı aramada 58 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.