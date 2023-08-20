ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 52,2 gram metamfetamin uyuşturucu bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 52.2 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki sürücü Ali Y. (60) ve yanındaki Eylem Ş. (44) gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeler için Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)